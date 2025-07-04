04.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VTV Cup Women: Австралия - Женщины — Таиланд U21 - Женщины . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
VTV Cup Women
0 : 3
04 июля 2025
Сет 1. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Таиланд U21 - Женщины со счетом 16-25
Сет 2. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Австралия - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Таиланд U21 - Женщины со счетом 22-25
Сет 3. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
