Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Realizar U21 Женщины со счетом 26-24
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Sesi Bauru U21 Women со счетом 12-25
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Realizar U21 Женщины со счетом 25-21
Сет 4. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 20 очков