04.07.2025
Смотреть онлайн AD ABCD Diadema U19 - АВЛС/Ново Идеал U19 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: AD ABCD Diadema U19 — АВЛС/Ново Идеал U19 . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Завершен
12:25 25:23 11:25 12:25
1 : 3
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда АВЛС/Ново Идеал U19 со счетом 12-25
Сет 2. Команда AD ABCD Diadema U19 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AD ABCD Diadema U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AD ABCD Diadema U19 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда AD ABCD Diadema U19 со счетом 25-23
Сет 3. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда АВЛС/Ново Идеал U19 со счетом 11-25
Сет 4. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
