Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн AD ABCD Diadema U19 - АВЛС/Ново Идеал U19 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Паулиста U19. Волейбол: AD ABCD Diadema U19АВЛС/Ново Идеал U19 . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
AD ABCD Diadema U19
Завершен
12:25 25:23 11:25 12:25
1 : 3
04 июля 2025
АВЛС/Ново Идеал U19
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда АВЛС/Ново Идеал U19 со счетом 12-25
Сет 2. Команда AD ABCD Diadema U19 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AD ABCD Diadema U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AD ABCD Diadema U19 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда AD ABCD Diadema U19 со счетом 25-23
Сет 3. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда АВЛС/Ново Идеал U19 со счетом 11-25
Сет 4. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда АВЛС/Ново Идеал U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча AD ABCD Diadema U19 — АВЛС/Ново Идеал U19

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Рейнджерс Рейнджерс
Вашингтон Вашингтон
31 Декабря
20:37
Нэшвилл Нэшвилл
Вегас Вегас
31 Декабря
23:07
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
Атланта Хокс Атланта Хокс
31 Декабря
23:10
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
Шарлотт Хорнетс Шарлотт Хорнетс
31 Декабря
21:00
Орландо Мэджик Орландо Мэджик
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
31 Декабря
23:10
Финикс Санз Финикс Санз
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
31 Декабря
23:40
Аль Кхулюд Аль Кхулюд
Аль-Хилал Аль-Хилал
31 Декабря
20:30