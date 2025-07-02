02.07.2025
Смотреть онлайн Sesi Bauru U21 - Itaqua U21 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста U21: Sesi Bauru U21 — Itaqua U21 . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия Паулиста U21
Завершен
25:20 25:16 26:24
3 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Itaqua U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Sesi Bauru U21 со счетом 25-20
Сет 2. Команда Itaqua U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Sesi Bauru U21 со счетом 25-16
Сет 3. Команда Itaqua U21 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Itaqua U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
