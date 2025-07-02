Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Мунисипио де Ломас де Замора - Ферро Каррил Оесте 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor: Мунисипио де Ломас де ЗамораФерро Каррил Оесте . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor
Мунисипио де Ломас де Замора
Завершен
26:24 25:22 21:25 26:24
3 : 1
02 июля 2025
Ферро Каррил Оесте
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Lomas Voley первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Lomas Voley со счетом 26-24
Сет 2. Команда Lomas Voley первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Lomas Voley со счетом 25-22
Сет 3. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Ферро Каррил Оесте со счетом 21-25
Сет 4. Команда Lomas Voley первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Lomas Voley первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Мунисипио де Ломас де Замора — Ферро Каррил Оесте

Команда Мунисипио де Ломас де Замора в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Ферро Каррил Оесте, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды Ферро Каррил Оесте, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Мунисипио де Ломас де Замора
Мунисипио де Ломас де Замора
Ферро Каррил Оесте
Мунисипио де Ломас де Замора
1 победа
1 победа
50%
50%
17.09.2025
Ферро Каррил Оесте
Ферро Каррил Оесте
0:3
Мунисипио де Ломас де Замора
Мунисипио де Ломас де Замора
Обзор
09.07.2025
Мунисипио де Ломас де Замора
Мунисипио де Ломас де Замора
0:3
Ферро Каррил Оесте
Ферро Каррил Оесте
Обзор
Комментарии к матчу
