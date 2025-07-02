Превью матча Мунисипио де Ломас де Замора — Ферро Каррил Оесте

Команда Мунисипио де Ломас де Замора в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Ферро Каррил Оесте, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды Ферро Каррил Оесте, в том матче победу одержали гостьи.