02.07.2025
Смотреть онлайн San Lorenzo de Almagro - Дефенсорес де Банфилд 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: San Lorenzo de Almagro — Дефенсорес де Банфилд . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
21:25 11:25 18:25
21:25 11:25 18:25
0 : 3
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Дефенсорес де Банфилд со счетом 21-25
Тайм-аут
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Дефенсорес де Банфилд со счетом 11-25
Сет 3. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 20 очков
Превью матча San Lorenzo de Almagro — Дефенсорес де Банфилд
История последних встреч
San Lorenzo de Almagro
Дефенсорес де Банфилд
1 победа
0 побед
100%
0%
08.07.2025
San Lorenzo de Almagro
3:1
Дефенсорес де Банфилд
Комментарии к матчу