30.06.2025

Смотреть онлайн CBPS Women - Nautico 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол: CBPS WomenNautico . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Уругвай. Дивизион А - женщины. Волейбол
CBPS Women
Завершен
19:25 17:25 23:25
0 : 3
30 июня 2025
Nautico
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CBPS Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CBPS Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Nautico первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Nautico первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Nautico со счетом 19-25
Сет 2. Команда Nautico первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Nautico первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Nautico первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Nautico первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Nautico со счетом 17-25
Сет 3. Команда CBPS Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CBPS Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Nautico первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Nautico первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча CBPS Women — Nautico

Комментарии к матчу
