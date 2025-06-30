30.06.2025
Смотреть онлайн Коледжио Аретейа - Хуан Феррейра 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Apertura Primera: Коледжио Аретейа — Хуан Феррейра . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Uruguay Apertura Primera
Завершен
32:30 25:23 25:19
3 : 0
30 июня 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Коледжио Аретейа со счетом 32-30
Сет 2. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Хуан Феррейра первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Хуан Феррейра первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Коледжио Аретейа со счетом 25-23
Сет 3. Команда Хуан Феррейра первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Коледжио Аретейа — Хуан Феррейра
История последних встреч
Коледжио Аретейа
Хуан Феррейра
1 победа
0 побед
100%
0%
26.07.2025
Хуан Феррейра
0:3
Коледжио Аретейа
Комментарии к матчу