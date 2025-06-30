30.06.2025
Смотреть онлайн Urquiza U21 Women - Tortuguitas U21 Women 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Inferiores U21 Women: Urquiza U21 Women — Tortuguitas U21 Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Inferiores U21 Women
Завершен
25:17 21:25 25:16 25:20
3 : 1
30 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Urquiza U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Tortuguitas U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Urquiza U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Urquiza U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Urquiza U21 Women со счетом 25-17
Сет 2. Команда Tortuguitas U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Tortuguitas U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Tortuguitas U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Tortuguitas U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Tortuguitas U21 Women со счетом 21-25
Сет 3. Команда Urquiza U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Urquiza U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Urquiza U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Urquiza U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Urquiza U21 Women со счетом 25-16
Сет 4. Команда Tortuguitas U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Tortuguitas U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Tortuguitas U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Urquiza U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
