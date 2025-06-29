Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor : Ривер Плейт — Велес Сарсфилд . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Ривер Плейт — Велес Сарсфилд

Команда Ривер Плейт в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Велес Сарсфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 декабря 2025 на поле команды Ривер Плейт, в том матче победу одержали хозяева.