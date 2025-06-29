Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor: Ривер ПлейтВелес Сарсфилд . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor
Ривер Плейт
Завершен
25:27 21:25 23:25
0 : 3
29 июня 2025
Велес Сарсфилд
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ривер Плейт первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ривер Плейт первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Велес Сарсфилд со счетом 25-27
Сет 2. Команда Ривер Плейт первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ривер Плейт первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ривер Плейт первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Велес Сарсфилд со счетом 21-25
Сет 3. Команда Ривер Плейт первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ривер Плейт первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ривер Плейт первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ривер Плейт первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Ривер Плейт — Велес Сарсфилд

Команда Ривер Плейт в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Велес Сарсфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 декабря 2025 на поле команды Ривер Плейт, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ривер Плейт
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
1 победа
1 победа
50%
50%
06.12.2025
Ривер Плейт
Ривер Плейт
3:1
Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд
Обзор
05.07.2025
Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд
3:2
Ривер Плейт
Ривер Плейт
Обзор
Комментарии к матчу
