29.06.2025
Смотреть онлайн San Jose - Iet Turrialba 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica Primera Division: San Jose — Iet Turrialba . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Costa Rica Primera Division
Завершен
25:18 28:26 22:25 25:16
25:18 28:26 22:25 25:16
3 : 1
29 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда San Jose первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда San Jose первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда San Jose первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда San Jose первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда San Jose со счетом 25-18
Сет 2. Команда Iet Turrialba первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Iet Turrialba первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Iet Turrialba первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Iet Turrialba первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда San Jose со счетом 28-26
Сет 3. Команда San Jose первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда San Jose первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Iet Turrialba первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Iet Turrialba первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Iet Turrialba со счетом 22-25
Сет 4. Команда San Jose первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда San Jose первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда San Jose первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда San Jose первая набрала 20 очков
Превью матча San Jose — Iet Turrialba
Комментарии к матчу