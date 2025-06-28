Фрибет 15000₽
28.06.2025

Смотреть онлайн Перу - Венесуэла 28.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Copa America: ПеруВенесуэла, 3 тур . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Copa America
Перу
Завершен
19:25 15:25 21:25
0 : 3
28 июня 2025
Венесуэла
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Венесуэла первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Перу первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Перу первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Венесуэла первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Венесуэла со счетом 19-25
Сет 2. Команда Венесуэла первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Венесуэла первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Венесуэла первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Венесуэла первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Венесуэла со счетом 15-25
Сет 3. Команда Перу первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Перу первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Перу первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Венесуэла первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Перу — Венесуэла

Игры 3 тур
28.06
Перу Перу Венесуэла Венесуэла
0
3
19
25
15
25
21
25
Завершен
27.06
Аргентина Аргентина Чили Чили
3
1
25
17
19
25
25
23
25
16
Завершен
