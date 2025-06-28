28.06.2025
Смотреть онлайн Перу - Венесуэла 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Copa America: Перу — Венесуэла, 3 тур . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Венесуэла первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Перу первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Перу первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Венесуэла первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Венесуэла со счетом 19-25
Сет 2. Команда Венесуэла первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Венесуэла первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Венесуэла первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Венесуэла первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Венесуэла со счетом 15-25
Сет 3. Команда Перу первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Перу первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Перу первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Венесуэла первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Перу — Венесуэла
Комментарии к матчу