27.06.2025
Смотреть онлайн Sesi Bauru U21 - Super Volei Santo An U21 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста U21: Sesi Bauru U21 — Super Volei Santo An U21 . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия Паулиста U21
Завершен
25:16 25:17 24:26 25:19
25:16 25:17 24:26 25:19
3 : 1
27 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Sesi Bauru U21 со счетом 25-16
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Sesi Bauru U21 со счетом 25-17
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Santo An U21 со счетом 24-26
Сет 4. Команда Santo An U21 первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Sesi Bauru U21 — Super Volei Santo An U21
История последних встреч
Комментарии к матчу