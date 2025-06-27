Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн Sesi Bauru U21 - Super Volei Santo An U21 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия Паулиста U21: Sesi Bauru U21Super Volei Santo An U21 . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Бразилия Паулиста U21
Sesi Bauru U21
Завершен
25:16 25:17 24:26 25:19
3 : 1
27 июня 2025
Super Volei Santo An U21
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Sesi Bauru U21 со счетом 25-16
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Sesi Bauru U21 со счетом 25-17
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Santo An U21 со счетом 24-26
Сет 4. Команда Santo An U21 первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Sesi Bauru U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Sesi Bauru U21 — Super Volei Santo An U21

История последних встреч

Sesi Bauru U21
Sesi Bauru U21
Super Volei Santo An U21
Sesi Bauru U21
3 побед
0 побед
100%
0%
17.10.2025
Sesi Bauru U21
Sesi Bauru U21
3:1
Super Volei Santo An U21
Super Volei Santo An U21
Обзор
11.10.2025
Super Volei Santo An U21
Super Volei Santo An U21
0:3
Sesi Bauru U21
Sesi Bauru U21
Обзор
09.08.2025
Super Volei Santo An U21
Super Volei Santo An U21
0:3
Sesi Bauru U21
Sesi Bauru U21
Обзор
Комментарии к матчу
