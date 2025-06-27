Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.06.2025

Смотреть онлайн Бразилия - Перу 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Copa America: БразилияПеру, 2 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Copa America
Бразилия
Завершен
25:18 25:13 25:20
3 : 0
27 июня 2025
Перу
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Brazil B первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Brazil B первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Brazil B первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Brazil B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Brazil B со счетом 25-18
Сет 2. Команда Brazil B первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Brazil B первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Brazil B первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Brazil B первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Brazil B со счетом 25-13
Сет 3. Команда Brazil B первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Brazil B первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Brazil B первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Brazil B первая набрала 20 очков

Превью матча Бразилия — Перу

Игры 2 тур
27.06
Бразилия Бразилия Перу Перу
3
0
25
18
25
13
25
20
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Динамо Москва Динамо Москва
25 Декабря
19:30
Торпедо Торпедо
ЦСКА ЦСКА
25 Декабря
19:30
Сан-Антонио Спёрс Сан-Антонио Спёрс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
25 Декабря
22:30
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
25 Декабря
20:10
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
25 Декабря
20:00