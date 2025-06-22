Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Guarulhos U21 - Itaqua U21 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия Паулиста U21: Guarulhos U21Itaqua U21 . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия Паулиста U21
Guarulhos U21
Завершен
23:25 13:25 23:25
0 : 3
22 июня 2025
Itaqua U21
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Itaqua U21 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Guarulhos U21 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Guarulhos U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Guarulhos U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Itaqua U21 со счетом 23-25
Сет 2. Команда Itaqua U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Itaqua U21 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Itaqua U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Itaqua U21 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Itaqua U21 со счетом 13-25
Сет 3. Команда Itaqua U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Itaqua U21 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Itaqua U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Itaqua U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Guarulhos U21 — Itaqua U21

История последних встреч

Guarulhos U21
Guarulhos U21
Itaqua U21
Guarulhos U21
0 побед
1 победа
0%
100%
11.10.2025
Guarulhos U21
Guarulhos U21
0:3
Itaqua U21
Itaqua U21
Обзор
Комментарии к матчу
