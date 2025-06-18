18.06.2025
Смотреть онлайн Пламя-про - Витязь-про 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Пламя-про — Витязь-про . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:50 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
20:25 25:21 25:19 25:20
3 : 1
18 июня 2025
Превью матча Пламя-про — Витязь-про
История последних встреч
Пламя-про
Витязь-про
1 победа
9 побед
10%
90%
17.12.2025
Пламя-про
0:3
Витязь-про
10.12.2025
Пламя-про
1:3
Витязь-про
03.12.2025
Пламя-про
1:3
Витязь-про
26.11.2025
Пламя-про
2:3
Витязь-про
13.11.2025
Пламя-про
2:3
Витязь-про
12.11.2025
Пламя-про
3:1
Витязь-про
06.11.2025
Пламя-про
2:3
Витязь-про
05.11.2025
Пламя-про
1:3
Витязь-про
29.10.2025
Пламя-про
1:3
Витязь-про
23.10.2025
Витязь-про
3:2
Пламя-про
