18.06.2025
Смотреть онлайн Сокол-про - Феникс-про 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Сокол-про — Феникс-про . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
19:25 15:25 16:25
0 : 3
18 июня 2025
Превью матча Сокол-про — Феникс-про
История последних встреч
Сокол-про
Феникс-про
5 побед
5 побед
50%
50%
27.11.2025
Сокол-про
3:0
Феникс-про
05.11.2025
Сокол-про
0:3
Феникс-про
30.10.2025
Феникс-про
3:0
Сокол-про
22.10.2025
Сокол-про
1:3
Феникс-про
08.10.2025
Сокол-про
1:3
Феникс-про
01.10.2025
Феникс-про
0:3
Сокол-про
24.09.2025
Сокол-про
3:1
Феникс-про
17.09.2025
Сокол-про
3:2
Феникс-про
10.09.2025
Сокол-про
3:0
Феникс-про
03.09.2025
Феникс-про
3:1
Сокол-про
