14.06.2025
Смотреть онлайн Guarulhos U21 - Osasco U21 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста U21: Guarulhos U21 — Osasco U21 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия Паулиста U21
Завершен
1 : 3
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Osasco U21 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Osasco U21 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Osasco U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Osasco U21 со счетом 20-25
Сет 2. Команда Osasco U21 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Osasco U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U21 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Osasco U21 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Osasco U21 со счетом 17-25
Сет 3. Команда Osasco U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Guarulhos U21 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Guarulhos U21 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Guarulhos U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Guarulhos U21 со счетом 26-24
Сет 4. Команда Guarulhos U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Guarulhos U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Guarulhos U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Guarulhos U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
