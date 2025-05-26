26.05.2025
Смотреть онлайн Беркут-про - Феникс-про 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Беркут-про — Феникс-про . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
25:9 25:23 25:27 22:25 7:15
2 : 3
26 мая 2025
Превью матча Беркут-про — Феникс-про
История последних встреч
Беркут-про
Феникс-про
5 побед
5 побед
50%
50%
24.11.2025
Беркут-про
2:3
Феникс-про
11.11.2025
Беркут-про
0:3
Феникс-про
10.11.2025
Беркут-про
3:0
Феникс-про
29.10.2025
Беркут-про
3:1
Феникс-про
27.10.2025
Беркут-про
3:2
Феникс-про
14.10.2025
Феникс-про
3:0
Беркут-про
13.10.2025
Беркут-про
1:3
Феникс-про
02.10.2025
Феникс-про
1:3
Беркут-про
29.09.2025
Беркут-про
0:3
Феникс-про
18.09.2025
Феникс-про
1:3
Беркут-про
