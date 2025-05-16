16.05.2025
Смотреть онлайн Рагхав Яисингхани - Noah Lopez Cherubino 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro: Рагхав Яисингхани — Noah Lopez Cherubino . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 09. Court Lagoa.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 09. Court Lagoa
UTR Pro Carvoeiro
Завершен
(6:4, 6:7, 0:6)
16 мая 2025
Комментарии к матчу