02.11.2025
Смотреть онлайн Kuzuhara/Schiessl - Алвес/Рибеиро 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Lajeado MD: Kuzuhara/Schiessl — Алвес/Рибеиро . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Lajeado MD
Завершен
(6:4, 5:5)
(6:4, 5:5)
1 : 0
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kuzuhara/Schiessl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Kuzuhara/Schiessl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Kuzuhara/Schiessl - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Алвес/Рибеиро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kuzuhara/Schiessl - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алвес/Рибеиро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алвес/Рибеиро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Алвес/Рибеиро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Kuzuhara/Schiessl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Kuzuhara/Schiessl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Kuzuhara/Schiessl - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Алвес/Рибеиро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Kuzuhara/Schiessl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Алвес/Рибеиро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Kuzuhara/Schiessl - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Алвес/Рибеиро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Kuzuhara/Schiessl - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Алвес/Рибеиро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Kuzuhara/Schiessl - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
80%
64%
Реализация брейк - пойнтов
22%
100%
Комментарии к матчу