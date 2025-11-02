Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Hunter/Niculescu - Алдила Сутжиади/Tjen 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияWTA Ченнай - пары: Hunter/NiculescuАлдила Сутжиади/Tjen, Финал . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 18:50 по московскому времени и пройдет на корте STADIUM.

МСК, Финал, Корт: STADIUM
WTA Ченнай - пары
Hunter/Niculescu
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
02 ноября 2025
Алдила Сутжиади/Tjen
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hunter/Niculescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алдила Сутжиади/Tjen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алдила Сутжиади/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Hunter/Niculescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Hunter/Niculescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Алдила Сутжиади/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Hunter/Niculescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Hunter/Niculescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Алдила Сутжиади/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Алдила Сутжиади/Tjen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Алдила Сутжиади/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Алдила Сутжиади/Tjen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Hunter/Niculescu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Алдила Сутжиади/Tjen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Алдила Сутжиади/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Алдила Сутжиади/Tjen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Hunter/Niculescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Алдила Сутжиади/Tjen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Hunter/Niculescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Алдила Сутжиади/Tjen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Hunter/Niculescu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Алдила Сутжиади/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
66%
78%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
02.11
Hunter/Niculescu Hunter/Niculescu Индонезия Алдила Сутжиади/Tjen
0
2
5
7
4
6
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA