02.11.2025
Смотреть онлайн Faris A A Al Toobli - Leo Matthysen 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Manama: Faris A A Al Toobli — Leo Matthysen . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Manama
Завершен
(0:0)
(0:0)
0 : 0
02 ноября 2025
История последних встреч
Faris A A Al Toobli
Leo Matthysen
0 побед
1 победа
0%
100%
09.11.2025
Leo Matthysen
2:0
Faris A A Al Toobli
Комментарии к матчу