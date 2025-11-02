02.11.2025
Смотреть онлайн Зак Стивенс - Rushikesh Sonawane 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Manama: Зак Стивенс — Rushikesh Sonawane . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Manama
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зак Стивенс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Зак Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Зак Стивенс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Зак Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Зак Стивенс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Зак Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Зак Стивенс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Зак Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Зак Стивенс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Rushikesh Sonawane - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Зак Стивенс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Зак Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
69%
41%
Реализация брейк - пойнтов
71%
0%
Комментарии к матчу