02.11.2025
Дженис Тжен - Кимберли Биррелл 02.11.2025.
матче турнира Индия — WTA Ченнай: Дженис Тжен — Кимберли Биррелл, Финал . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на корте STADIUM.
МСК, Финал, Корт: STADIUM
WTA Ченнай
Завершен
(4:3)
(4:3)
1 : 0
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кимберли Биррелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кимберли Биррелл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кимберли Биррелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
54%
47%
Реализация брейк - пойнтов
100%
9%
Комментарии к матчу