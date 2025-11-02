Смотреть онлайн Дженис Тжен - Кимберли Биррелл 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — WTA Ченнай: Дженис Тжен — Кимберли Биррелл, Финал . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на корте STADIUM.