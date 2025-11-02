02.11.2025
Смотреть онлайн Вит Коприва - Элиот Спиццирри 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ATP Athens: Вит Коприва — Элиот Спиццирри, Квалификационный раунд . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Grandstand
ATP Athens
Завершен
(0:0)
(0:0)
0 : 0
02 ноября 2025
Игры Квалификационный раунд
Комментарии к матчу