02.11.2025

Смотреть онлайн Патрик Кауковалта - Марко Топо 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Хельсинки: Патрик КауковалтаМарко Топо, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на корте CENTER COURT.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: CENTER COURT
Челленджер Хельсинки
Патрик Кауковалта
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
02 ноября 2025
Марко Топо
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Патрик Кауковалта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Патрик Кауковалта - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Марко Топо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Марко Топо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Патрик Кауковалта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Марко Топо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Марко Топо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Патрик Кауковалта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Патрик Кауковалта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Марко Топо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Марко Топо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
7
6
Двойные ошибки
9
0
Выигрыш первой подачи
74%
77%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
Игры Квалификационный Раунд 1
02.11
Швеция Олле Валлин Франция Маттео Мартина
0
1
0
1
Завершен
02.11
Хорватия Матей Додиг Россия Александр Бинда
2
0
7
6
5
4
Завершен
02.11
Финляндия Патрик Кауковалта Сербия Марко Топо
0
2
3
6
2
6
Завершен
Комментарии к матчу
