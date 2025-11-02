02.11.2025
Смотреть онлайн Патрик Кауковалта - Марко Топо 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Хельсинки: Патрик Кауковалта — Марко Топо, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на корте CENTER COURT.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: CENTER COURT
Челленджер Хельсинки
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Патрик Кауковалта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Патрик Кауковалта - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Марко Топо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Марко Топо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Патрик Кауковалта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Марко Топо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Марко Топо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Патрик Кауковалта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Марко Топо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Патрик Кауковалта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Марко Топо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Марко Топо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
6
Двойные ошибки
9
0
Выигрыш первой подачи
74%
77%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
