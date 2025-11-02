02.11.2025
Смотреть онлайн Матей Додиг - Александр Бинда 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Хельсинки: Матей Додиг — Александр Бинда, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:35 по московскому времени и пройдет на корте COURT 3.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: COURT 3
Челленджер Хельсинки
Завершен
(7:6, 5:4)
2 : 0
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Матей Додиг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
9
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
69%
68%
Реализация брейк - пойнтов
56%
80%
