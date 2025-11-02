02.11.2025
Смотреть онлайн Олле Валлин - Маттео Мартина 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Хельсинки: Олле Валлин — Маттео Мартина, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:25 по московскому времени и пройдет на корте COURT 3.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: COURT 3
Челленджер Хельсинки
Завершен
(0:1)
(0:1)
0 : 1
02 ноября 2025
Игры Квалификационный Раунд 1
Комментарии к матчу