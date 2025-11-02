02.11.2025
Смотреть онлайн Гарри Венделкен - Йелле Селс 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Глазго: Гарри Венделкен — Йелле Селс . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Глазго
Завершен
(6:3, 1:6, 6:2)
2 : 1
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Йелле Селс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Гарри Венделкен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Йелле Селс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Йелле Селс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Йелле Селс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Гарри Венделкен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Йелле Селс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Йелле Селс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Йелле Селс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Йелле Селс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Йелле Селс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Йелле Селс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Йелле Селс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Гарри Венделкен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Гарри Венделкен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
9
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
68%
71%
Реализация брейк - пойнтов
23%
67%
