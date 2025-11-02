02.11.2025
Смотреть онлайн Виолета Мартинес - Лекси Уеир 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro College Station Women: Виолета Мартинес — Лекси Уеир, Финал . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 04.
МСК, Финал, Корт: Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 04
UTR Pro College Station Women
Завершен
(4:0)
(4:0)
1 : 0
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виолета Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Виолета Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Виолета Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
67%
50%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу