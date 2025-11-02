Смотреть онлайн Андре Горанссон/Ян Зелински - Bollipalli/Kadhe 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — ATP Метц - пары: Андре Горанссон/Ян Зелински — Bollipalli/Kadhe, 1/8 финала . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 18:50 по московскому времени и пройдет на корте COURT 1.