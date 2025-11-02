Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Андре Горанссон/Ян Зелински - Bollipalli/Kadhe 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияATP Метц - пары: Андре Горанссон/Ян ЗелинскиBollipalli/Kadhe, 1/8 финала . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 18:50 по московскому времени и пройдет на корте COURT 1.

МСК, 1/8 финала, Корт: COURT 1
ATP Метц - пары
Андре Горанссон/Ян Зелински
Завершен
(6:3, 3:6, 7:10)
1 : 2
02 ноября 2025
Bollipalli/Kadhe
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андре Горанссон/Ян Зелински - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Bollipalli/Kadhe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Андре Горанссон/Ян Зелински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Андре Горанссон/Ян Зелински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Андре Горанссон/Ян Зелински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Bollipalli/Kadhe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Андре Горанссон/Ян Зелински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Bollipalli/Kadhe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Андре Горанссон/Ян Зелински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Bollipalli/Kadhe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Андре Горанссон/Ян Зелински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Bollipalli/Kadhe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Bollipalli/Kadhe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Bollipalli/Kadhe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Андре Горанссон/Ян Зелински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Bollipalli/Kadhe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Андре Горанссон/Ян Зелински - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Bollipalli/Kadhe - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
6
3
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
77%
71%
Реализация брейк - пойнтов
25%
20%
Игры 1/8 финала
03.11
Nouza P / Rikl P Nouza P / Rikl P Hidalgo/Trhac Hidalgo/Trhac
2
0
6
3
6
4
Завершен
02.11
Андре Горанссон/Ян Зелински Андре Горанссон/Ян Зелински Bollipalli/Kadhe Bollipalli/Kadhe
1
2
6
3
3
6
7
10
Завершен
Комментарии к матчу
