29.10.2025
Смотреть онлайн Алан Магадан - Мартин Борисюк 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Harlingen: Алан Магадан — Мартин Борисюк . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Harlingen
Завершен
(6:3, 6:1)
(6:3, 6:1)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартин Борисюк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Мартин Борисюк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алан Магадан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мартин Борисюк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Алан Магадан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Алан Магадан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Мартин Борисюк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
82%
51%
Реализация брейк - пойнтов
62%
20%
Комментарии к матчу