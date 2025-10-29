29.10.2025
Смотреть онлайн Озан Барис - Себастьян Доминко 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Harlingen: Озан Барис — Себастьян Доминко . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Harlingen
Завершен
(7:5, 7:5)
(7:5, 7:5)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Себастьян Доминко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Себастьян Доминко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Озан Барис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Озан Барис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Озан Барис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Себастьян Доминко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Себастьян Доминко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Себастьян Доминко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Озан Барис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Озан Барис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Озан Барис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Озан Барис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
70%
67%
Реализация брейк - пойнтов
44%
29%
Комментарии к матчу