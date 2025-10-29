29.10.2025
Смотреть онлайн Максвелл Экстед - Андрея Петрович 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Harlingen: Максвелл Экстед — Андрея Петрович . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Harlingen
Завершен
(6:0, 4:6, 3:5)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Максвелл Экстед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Максвелл Экстед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Максвелл Экстед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Максвелл Экстед - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Максвелл Экстед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Максвелл Экстед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Андрея Петрович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Андрея Петрович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Максвелл Экстед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Максвелл Экстед - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Андрея Петрович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Максвелл Экстед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Андрея Петрович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Андрея Петрович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Максвелл Экстед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Андрея Петрович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Андрея Петрович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Андрея Петрович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Андрея Петрович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Максвелл Экстед - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Андрея Петрович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Андрея Петрович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Максвелл Экстед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Максвелл Экстед - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
9
Выигрыш первой подачи
59%
58%
Реализация брейк - пойнтов
43%
62%
Комментарии к матчу