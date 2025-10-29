29.10.2025
Смотреть онлайн Крииш Тиаги - Александр Котзен 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Harlingen: Крииш Тиаги — Александр Котзен . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Harlingen
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Котзен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Александр Котзен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Александр Котзен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Александр Котзен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Александр Котзен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Александр Котзен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Александр Котзен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Крииш Тиаги - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Александр Котзен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Александр Котзен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Александр Котзен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Александр Котзен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Александр Котзен - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
27%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
56%
Комментарии к матчу