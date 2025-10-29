29.10.2025
Смотреть онлайн Кинан Майо - Эйдан Макхью 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Harlingen: Кинан Майо — Эйдан Макхью . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:59 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Harlingen
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кинан Майо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Эйдан Макхью - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Эйдан Макхью - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Эйдан Макхью - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Эйдан Макхью - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Эйдан Макхью - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Эйдан Макхью - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Эйдан Макхью - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Эйдан Макхью - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Эйдан Макхью - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кинан Майо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Эйдан Макхью - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эйдан Макхью - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Эйдан Макхью - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
54%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
