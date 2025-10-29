Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Матео Кастанеда - Бруно Фернандес 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ibague: Матео КастанедаБруно Фернандес . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Ibague
Матео Кастанеда
Завершен
(5:7, 6:1, 3:6)
1 : 2
29 октября 2025
Бруно Фернандес
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матео Кастанеда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Матео Кастанеда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Матео Кастанеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Матео Кастанеда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Матео Кастанеда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Бруно Фернандес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Матео Кастанеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Матео Кастанеда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Матео Кастанеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Матео Кастанеда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Матео Кастанеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Матео Кастанеда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Матео Кастанеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Матео Кастанеда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Матео Кастанеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
3
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
62%
57%
Реализация брейк - пойнтов
55%
46%
