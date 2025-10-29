29.10.2025
Смотреть онлайн Натан Родригес - Фрэзьер Ренгифо 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ibague: Натан Родригес — Фрэзьер Ренгифо . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:06 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ibague
Завершен
(7:6, 3:6, 6:2)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Фрэзьер Ренгифо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Натан Родригес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Натан Родригес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Натан Родригес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Натан Родригес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Натан Родригес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Натан Родригес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Фрэзьер Ренгифо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Натан Родригес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Натан Родригес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Фрэзьер Ренгифо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Натан Родригес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Фрэзьер Ренгифо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Фрэзьер Ренгифо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Натан Родригес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Натан Родригес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Натан Родригес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Натан Родригес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Натан Родригес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Натан Родригес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
8
5
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
62%
65%
Реализация брейк - пойнтов
33%
45%
Комментарии к матчу