29.10.2025

Смотреть онлайн Виктор Лилов - Сальвадор Прайс 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ibague: Виктор ЛиловСальвадор Прайс . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Ibague
Виктор Лилов
Завершен
(2:6, 0:0)
0 : 1
29 октября 2025
Сальвадор Прайс
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сальвадор Прайс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Виктор Лилов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сальвадор Прайс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Виктор Лилов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Сальвадор Прайс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сальвадор Прайс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Сальвадор Прайс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сальвадор Прайс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
47%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу
