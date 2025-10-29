29.10.2025
Смотреть онлайн Энцо Камарго Лима - Томас Мартинес 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ibague: Энцо Камарго Лима — Томас Мартинес . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ibague
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Томас Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Энцо Камарго Лима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Томас Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Томас Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Энцо Камарго Лима - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Томас Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Энцо Камарго Лима - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Энцо Камарго Лима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Томас Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Томас Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Томас Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Томас Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Томас Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Томас Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Энцо Камарго Лима - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Томас Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Томас Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Энцо Камарго Лима
Томас Мартинес
0 побед
1 победа
0%
100%
06.10.2025
Томас Мартинес
2:0
Энцо Камарго Лима
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
8
Выигрыш первой подачи
48%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
43%
Комментарии к матчу