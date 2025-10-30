30.10.2025
Смотреть онлайн Браден Шик - Рику Такахата 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Yanagawa: Браден Шик — Рику Такахата . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Yanagawa
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Браден Шик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Браден Шик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Браден Шик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Браден Шик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Браден Шик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Браден Шик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Браден Шик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Браден Шик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Браден Шик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Браден Шик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Рику Такахата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Рику Такахата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Браден Шик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Браден Шик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
79%
50%
Реализация брейк - пойнтов
71%
25%
Комментарии к матчу