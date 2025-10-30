30.10.2025
Смотреть онлайн Тайсей Ишикава - Minjong Park 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Yanagawa: Тайсей Ишикава — Minjong Park . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Yanagawa
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Minjong Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Тайсей Ишикава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Тайсей Ишикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Minjong Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Тайсей Ишикава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Minjong Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Тайсей Ишикава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Тайсей Ишикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Тайсей Ишикава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Тайсей Ишикава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Minjong Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Тайсей Ишикава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Тайсей Ишикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Тайсей Ишикава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Тайсей Ишикава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Minjong Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Тайсей Ишикава - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
10
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
71%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу