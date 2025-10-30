30.10.2025
Смотреть онлайн Shu Muto - Кейсуке Сайтох 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Yanagawa: Shu Muto — Кейсуке Сайтох . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Yanagawa
Завершен
(2:6, 2:6)
(2:6, 2:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кейсуке Сайтох - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кейсуке Сайтох - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Кейсуке Сайтох - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Shu Muto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кейсуке Сайтох - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кейсуке Сайтох - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Shu Muto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Кейсуке Сайтох - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Кейсуке Сайтох - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Shu Muto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Кейсуке Сайтох - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Кейсуке Сайтох - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Кейсуке Сайтох - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Кейсуке Сайтох - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Shu Muto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Кейсуке Сайтох - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
41%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
75%
Комментарии к матчу