30.10.2025
Смотреть онлайн Юта Кавахаши - Сейя Наканиши 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Yanagawa: Юта Кавахаши — Сейя Наканиши . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Yanagawa
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сейя Наканиши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Юта Кавахаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Юта Кавахаши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Юта Кавахаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Юта Кавахаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юта Кавахаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Сейя Наканиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Юта Кавахаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Юта Кавахаши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Юта Кавахаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Юта Кавахаши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
80%
58%
Реализация брейк - пойнтов
38%
100%
Комментарии к матчу