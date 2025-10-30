Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Такэто Такамисава - Рёта Танума 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Yanagawa: Такэто ТакамисаваРёта Танума . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Yanagawa
Такэто Такамисава
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
30 октября 2025
Рёта Танума
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Такэто Такамисава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40

История последних встреч

Такэто Такамисава
Такэто Такамисава
Рёта Танума
Такэто Такамисава
1 победа
0 побед
100%
0%
22.05.2025
Рёта Танума
Рёта Танума
1:2
Такэто Такамисава
Такэто Такамисава
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
68%
65%
Реализация брейк - пойнтов
100%
33%
Комментарии к матчу
