30.10.2025
Смотреть онлайн Мерани Боузиге - Юта Томида 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Yanagawa: Мерани Боузиге — Юта Томида . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Yanagawa
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мерани Боузиге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мерани Боузиге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мерани Боузиге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мерани Боузиге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Мерани Боузиге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Юта Томида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мерани Боузиге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
82%
68%
Реализация брейк - пойнтов
25%
50%
Комментарии к матчу