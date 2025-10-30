30.10.2025
Смотреть онлайн Бакк/Лее - Саито/Шимизу 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara WD: Бакк/Лее — Саито/Шимизу . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara WD
Завершен
(6:7, 1:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Саито/Шимизу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Саито/Шимизу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Саито/Шимизу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Бакк/Лее - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Саито/Шимизу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Саито/Шимизу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Саито/Шимизу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Саито/Шимизу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Саито/Шимизу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Саито/Шимизу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Саито/Шимизу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Саито/Шимизу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Саито/Шимизу - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
45%
71%
Реализация брейк - пойнтов
29%
57%
