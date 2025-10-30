30.10.2025
Смотреть онлайн Chen/Deng - Miyamoto/Yuan 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara WD: Chen/Deng — Miyamoto/Yuan . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara WD
Завершен
(6:4, 5:4)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chen/Deng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Chen/Deng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Chen/Deng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Miyamoto/Yuan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Miyamoto/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Chen/Deng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Miyamoto/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Miyamoto/Yuan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Chen/Deng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Chen/Deng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Miyamoto/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Miyamoto/Yuan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Chen/Deng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Chen/Deng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Chen/Deng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Miyamoto/Yuan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Chen/Deng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Chen/Deng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Miyamoto/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Chen/Deng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
7
Выигрыш первой подачи
60%
61%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу