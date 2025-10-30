Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Poritskyy/Ursu - Lakshmanan/Stanke 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕгипетITF M15 Шарм-аль-Шейх - МП: Poritskyy/UrsuLakshmanan/Stanke . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Шарм-аль-Шейх - МП
Poritskyy/Ursu
Завершен
(3:6, 4:5)
0 : 2
30 октября 2025
Lakshmanan/Stanke
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lakshmanan/Stanke - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Poritskyy/Ursu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Lakshmanan/Stanke - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Poritskyy/Ursu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Lakshmanan/Stanke - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Poritskyy/Ursu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Lakshmanan/Stanke - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Lakshmanan/Stanke - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Lakshmanan/Stanke - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Lakshmanan/Stanke - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Lakshmanan/Stanke - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Lakshmanan/Stanke - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Lakshmanan/Stanke - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Poritskyy/Ursu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Poritskyy/Ursu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Poritskyy/Ursu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Lakshmanan/Stanke - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Poritskyy/Ursu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Lakshmanan/Stanke - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
64%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
Комментарии к матчу
